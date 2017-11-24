Bursa'da otobüs şoförüne dayak

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü "cama niye yüzükle vuruyorsun" diye uyardığı yaşlı adam ve otobüste bulunan genç yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan Kerem Tanas, aracıyla merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde durağa geldi. Tanas, yolcuları indirdi. Tam hareket edeceği esnada giriş camına yüzüğüyle bir kişi vurdu. Ön kapı açıldıktan sonra emekli komiser olduğunu söyleyen yaşlı adama "Neden cama yüzüğünle vuruyorsun?" diye soran Kerem Tanas, "Kapıyı açmıyorsun ki" cevabını aldı.

"Kapıyı açmasam otobüse nasıl bineceksin?" cevabını veren Tanas ile emekli başkomiser arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförünün "Seni indiririm aşağı" demesi üzerine "Sen kimi indiriyorsun" diyen yaşlı yolcu, otobüs şoförüne saldırdı. Bu esnada arka koltukta bulunan genç yolcu da yerinden kalkarak otobüs şoförüne saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşlı ve genç yolcunun saldırısına uğradıktan sonra yolcular tarafından zor sakinleştirilen şoför darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

Yaşadığı olayı anlatan şoför Kerem Tanas, "Durakta durup yolcuları indirdikten sonra 65 yaş üstü kartı olan kendisinin emekli komiser olduğunu söyleyen vatandaş cama yüzüğüyle sert vurdu. Ben de yüzüğüyle neden vurduğunu sordum. Tartışma çıktı, yaşlı adam bana saldırdı. Bu esnada arkada bulunan genç de bana saldırdı. İkisi beni darp edip küfürler etti. Ben de darp raporu alıp ikisi hakkında şikayette bulundum" dedi.