Bursa'da özel halk otobüsüne alınmayan engelli kadına çiçeklerle özür ziyaretinde bulunuldu.

İHA'nın haberine göre, Hürriyet Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan olayda, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki Necla Duygulu, B46 hat numaralı özel halk otobüsü sürücüsü tarafından otobüse alınmamıştı. Cep telefonuyla da görüntülenen olayda otobüs durağı için ayrılan cebin uç noktasında park halinde bir otomobil görülürken, özel halk otobüsü de durağa nizami yanaşmayıp, engelli rampasını açmadan yolcularını alıp, akülü tekerlekli sandalyedeki Necla Duygulu'nun otobüse binmesine imkan sağlamadan duraktan ayrıldı. Olayın Burulaş'a şikayet olarak bildirilmesinin hemen ardından daha konu basına bile yansımadan hem otobüs sürücüsüne hem de otobüsün durağa nizami park etmesine engel olan özel otomobilin plakasına para cezası kesilmişti. Otobüsün ortağı olan Yılmaz Esen, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü, Burulaş Genel Müdürü, Bursa Özel Halk Otobüsleri Başkanı ve Engelli Milletvekili Bennur Karaburun ile beraber Necla D'yi evinde ziyaret ederek özür diledi. Otobüsü o gün şoförün kullandığını ifade eden Yılmaz Esen, "Benim de annem 5 yıldır yatalak. Haberi duyunca çok üzüldüm" dedi.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, böyle bir hadise yaşandığı için çok üzgün olduklarını belirterek, "Bunun tekrar yaşanmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise, "AK Parti hükümetleri döneminde engellilere yönelik birçok düzenleme yapıldı. Birtakım eksikliklerimiz var, bunu da el birliği ile halledeceğiz" dedi.

12 yaşından itibaren aralıksız tedavi gördüğünü söyleyen Necla Duygulu ise, "Hastalığımdan dolayı anne olma şansım hiç olmadı. Hayatımın tamamını engelli olarak geçirdim. Bundan sonra daha da kötü olmamak için çaba harcıyorum. Bu yaşadıklarımdan dolayı son 2 yıldır evden sadece tedavi olmak için dışarı çıkıyorum. Hastaneye de bin bir zorlukla gidip geliyorum. Sosyal hayatım sıfır" diye konuştu.

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