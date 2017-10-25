AA'nın haberine göre, Doğan Şahin (20) idaresindeki 16 E 8795 plakalı otomobil, Çekirge Caddesi'nde kontrolden çıkarak Murat Alper'in (44) kullandığı 16 M 00298 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler Şahin ve Alper'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Otobüsteki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.