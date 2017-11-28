Bursa'da pazarcının tek hayali Murat Boz'la şarkı söylemek

Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu (21), tezgâhın başında söylediği şarkı ve türküler ile sosyal medyada fenomen oldu. Videoları 2 milyonun üzerinde izlenen ve 135 bin takipçisi bulunan Mutlu'nun en büyük hayali ise pop müzik şarkıcısı Murat Boz ile aynı sahnede düet yapmak.
DHA'nın haberine göre, Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
MURAT BOZ: İLGİLENECEĞİM BU KARDEŞİMLE
Veysel Mutlu'nun Instagram hesabı üzerinden paylaştığı 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısı 2 haftada 500 bin izleyiciye ulaştı. Çok sayıda ünlünün beğenisini toplayan videoyla ilgili şarkıcı Murat Boz da yorum yaptı. Boz, videounun altına, ''Yetenek her yerde yetenek...Bu zamanda mandalina bulmak zor, ilgilenicem bu kardeşimizle :)'' mesajıyla alkış emojisi koydu.
'EN BÜYÜK HAYALİM MURAT BOZ İLE ŞARKI SÖYLEMEK'
6 kardeşin en küçüğü olan Veysel Mutlu, en büyük hayalinin Murat Boz ile düet yapmak olduğunu söyledi. Mutlu, şöyle dedi:
''6 yıldır tezgâhın başında şarkı söylüyorum. İnsanların tepkileri beni çok mutlu ediyor. Artık şarkılarıma meyveleri katmaya başladım. Müşterilerin de oldukça dikkatini çekiyor. 2 haftlalık sürede videolarım yükselişe çıktı. Bütün sevenlerim ve arkamda duranlar sağ olsun. Takipçi sayım 135 bini aştı. Videolarım 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, pazarda benimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Aldığım tepkiler çok güzel. Pazada 6 yıldır şarkı söylüyorum ama videolarımın böyle ilgi göreceği aklıma gelmedi. Yarışmacı olmasam bile konuk olarak o sahnede şarkı söylemek istiyorum. Murat Boz ile Gökhan Özoğuz ile Acun ağabey ve Hadise abla ile tanışmak görüşmek istiyorum. En büyük hayalim Murat Boz ağabeyim ile o sahneyi paylaşmak. Benim için en büyük mutluluk Murat Boz ile o sahnede şarkı söylemek olur.''
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