Son günlerde şiddetli yağan ve Bursa’da sele sebep olan yağmur hayvanları da etkiledi. Normalde insanların bulunduğu alanlarda pek gözükmeyen fare yağan aşırı yağmurdan ıslanınca kendini otobüs durağına attı. Çok üşüdüğü ve titrediği görülen fare otobüs bekleyen insanların bulunduğu durağa kendini atarak kendine korunaklı ve ısınabileceği bir alan aradı.

İHA'nın haberine göre, Mudanya Bursa yolu Siteler mahallesi otobüs durağında otobüs durağında otobüs bekleyen vatandaşlar, “Dün akşam aşırı yağmur yağdı. Bursa’ya gitmek için otobüs durağına geldiğimizde yağan yağmurdan hayvanlarında etkilenmiş olduğunu gördük. Islanan fare titreyerek otobüs durağına sığındı biz de hiç korkmadık. İlk defa durakta fare görüyoruz” dedi.

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