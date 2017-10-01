Bursa'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiğini öne sürerek dolandırıcılık yapan 3 kişilik şebeke yakalandı.



DHA'nın haberine göre, şüphelilerin, telefonla aradıkları mağdurlara, 'Dolandırıcılar telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp sizi kandırabilir, bu nedenle parolanın 'Tavşan' olduğunu söylemeyenlere inanmayın' dedikleri belirtildi.



"PAROLAYI SOR, 'TAVŞAN' YANITINI VERMEYENLERE GÜVENME"



Bursa'da aynı gün içinde telefonla aradıkları 2 kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 dolandırıcı, iddiaya göre, aradıkları kişilere banka hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiğini söyleyip korkutarak paralarını kendilerine teslim etmelerini söyledi. Dolandırıcılar mağdurlara, bazı kişilerin telefon edip kendilerini polis olarak tanıtabileceklerini, bu nedenle arayanlara parola sormalarını, 'tavşan' yanıtı vermeyenlere güvenmemelerini söyledikleri belirtildi.



Dolandırıcıların konuşmalarına inanan mağdurlardan 38 yaşındaki A.D. 35 bin lira parayı buluşma noktasına götürüp dolandrıcılara teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 60 iş yeri güvenlik kamerasından yaptığı incelemede şahısların İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyhmus S. ve 30 yaşındaki Ercan Y. olduğunu belirledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte evlerinden alınan Şeyhmus S. ve Ercan Y., ifadelerinde 30 yaşındaki Hüseyin B.'nin de dolandırıcılık şebekesinde olduğunu söylemeleri üzerine Hüseyin B. memleketi Şanlıurfa'ya kaçarken Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada 40 yaşındaki B.G.'nin de 45 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığı, olay nedeniyle kendisini telefonla arayan polis ekiplerine inanmayarak parola sorduğu belirtildi.İstanbul'dan Bursa'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şeyhmus Ş., adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken diğer iki şüpheli tutuklandı.Görüntü 0110dolandiricilar koduyla bursa klasörüne geçildi.