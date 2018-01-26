Apartman yöneticisi dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Murat K. ile havlayan köpeğinden şikayetçi olup, kapısına gelen bina sakini Ali Çelik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Murat K., Ali Çelik ile sesleri duyup, daireye gelen kayınpederi Hilmi Şen'i tabancasıyla vurarak, öldürdü. Olay sırasında kurşunun isabet ettiği apartman sakini H.U. ise yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde, Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederi emekli 55 yaşındaki Hilmi Şen ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı 33 yaşındaki Ali Çelik, iddiaya göre, apartman yöneticisi 38 yaşındaki Murat K.'nin alt kattaki dairesine geldi. Çelik, Murat K.'ye havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini belirterek, "Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun" dedi.
BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat K., Ali Çelik ve kavga seslerini duyup, alt kata inen Hilmi Şen'i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Ali Çelik ile Hilmi Şen'in cenazelerinin Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.
Apartman yöneticisi Murat K. ise olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Murat K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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