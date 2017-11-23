Bursa'da uçağın düşmesini engelleyen hareket memuresine başarı belgesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, jet uçağının düşmesini engelleyen genç hareket memuresi konuştu.
İHA'nın haberine göre, Yenişehir Havaalanı'ndan İspanya'nın MJV Havalimanı'na kalkış için hazırlık yapan Sırbistan kuyruklu özel uçağın pitot tüplerinin kılıfla kapalı olduğunu fark ederek kaptanı uyaran hareket memuresi Emine Danış, dikkati sayesinde uçağı düşmekten kurtardı.
"KENDİMİ KAPTANA GÖSTEREREK FARK ETTİRMEYE ÇALIŞTIM"
Emine Danış, "Geçen hafta cuma günü yurtdışından gelen bir uçağın uçuşu vardı. Yolcu işleminin uzamasının ardından yolcular ve kaptanla birlikte uçağa geçtik. Kaptan uçağı çalıştırmak için kokpite girdi. Havanın kararması ile uçakta bulunan pitotlar çok net gözükmüyordu. Kılıfları fark ettim. O anda kendimi kaptana göstererek olayı fark ettirmeye çalıştım. Fakat kaptan fark etmedi, hemen pitotlardaki kılıfların birini çıkararak kaptana gösterdim. Bunun üzerine uçağımız kapıyı açtı. Kaptan diğer pitodlardaki kılıfları da toplayarak uçağa döndü ve motoru çalıştırma işlemine başladı" diye konuştu.
Uçakta toplam 3 yolcu olduğunu söyleyen Danış, "Eğer dikkatli olmasaydık can kaybı yaşanabilirdi. Bu bize Birgen Air olayını hatırlattı" dedi. Hareket memuresi Emine Danış'ı Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Uçaklarda hava hız ve yüksekliği gösteren pitotların kapalı olmasının uçağın 10 dakika içinde düşmesene sebep olduğu bildirildi.
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