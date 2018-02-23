Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolunda meydana geldi. Emekli polis memuru 69 yaşındaki Enver Çap idaresindeki 34 YJ 9982 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle Enver Çap'ın arka koltukta oturan eşi 65 yaşındaki Gülli Çap ön camdan fırladı. Kaputun üstünde kalan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde bulunan yaşlı kadına ilk müdahaleyi burada yaptı. Enver Çap ise araç içinde sıkışmış vaziyette eşinin kurtarılmasını izledi. Yaşlı kadın buradaki ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sıkışan sürücü de itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sedye üzerinde yatan eşinin baş ucuna giden Enver Çap, daha sonra ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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