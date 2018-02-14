Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, iki gündür evlerinden çıkmayan çiftin cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal İncirli Mahallesi'nde ikamet eden Ali (63) ve Firdevs Zengin (62) çiftinden iki gündür haber alamayan yakınları, bu kişilerin Kestel ilçesinde yaşayan oğullarına durumu bildirdi.

Bunun üzerine mahalleye gelen oğulları kapıyı açıp eve girdiğinde anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun jandarma ekiplerine iletilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı.

İlk incelemelere göre, Ali ve Firdevs Zengin'in bir ya da iki gün önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Cesetler, çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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