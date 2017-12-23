Bursa'da yurtta kalan kızını kaçırırken pompalı tüfekle sitenin bahçesinde ateş eden anne yakalandı. Anneyi gizlendiği bir arkadaşının evinde gözaltına alan ekipler 10 yaşındaki kızını Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim etti.
İHA'nın haberine göre, olay Bursa Valiliği'ne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kızı yurtta kalan T.M.(37), çocuğunu görmek için yurda geldi. Burada bir süre çocuğuyla oturan kadın, daha sonra kızını da yanına alarak sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı. Küçük kızı yurda gelirken kullandığı otomobile bindiren kadın, aracı çıkışa doğru sürmeye başladı. T.M., kapıda bekleyen güvenlik görevlilerinden kapıyı açmalarını istedi. Güvenlik görevlileri kapıyı açmayınca, otomobilde bulundurduğu pompalı tüfeği çıkararak, 'kapıyı açmazsanız herkesi vururum' diye bağırarak kapıya doğru ateş etti. T.M., kapı açılınca ortalıktan kayboldu.
Kadının gitmesinin ardından yurdun güvenlik görevlileri, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun silah zoruyla kaçırıldığına dair güvenlik güçlerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kadını ve kız çocuğunu bulmak için araştırma başlattı.
ARKADAŞININE EVİNDE YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri araştırmalarına gece boyunca devam etti. Gasp Büro dedektiflerinin bir çok adreste yaptığı kontrol neticesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirlenen T.M. gece yarısı kaçırdığı 10 yaşındaki kızı Z.T.M. ile birlikte yakalandı. T.M.'nin kaçarken kullandığı otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek bulundu. T.M. gözaltına alınırken 10 yaşındaki kızı Z.T.M. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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