Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman S.'yi tabancayla vurarak öldüren 42 yaşındaki Hamza S.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



DHA'nın haberine göre, Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza S., lise öğrencisi kızı 18 yaşındaki Rümeysa ve oğlu 15 yaşındaki Süleyman ile birlikte, eşi 38 yaşındaki Havva S.'nin de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza S., burada tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza S., babası Hasan S. ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Hamza S., kaçmaya çalışan eşi Havva S.'yi de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı.



İlçe sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Hasan S. ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından 'Görevimi yaptım, huzuruluyum' dediği öne sürülen



Hamza S. gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ



Köyde yaşayan S. ailesinin yakınları, Hamza S.'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü ve çalışmadığını söyledi. S.'nin eşi Havva S.'nin ise birkaç gün önce, sebze ihtiyaçlarını karşılamak için köye geldiği belirtildi.



KOLU KIRILAN ANNESİ HASTANEDEYMİŞ



Hamza S.'nin annesinin ise düşüp kolunu kırdığı için Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi. Hamza S.'nin yakını, "Allah'tan o da evde yoktu. Yoksa 5 cenaze çıkacaktı" dedi. Hamza S.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Katil zanlısının olayın ardından "Görevimi yaptım, huzuruluyum" dediği öğrenildi.

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