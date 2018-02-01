Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kızının yaşadığı ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeği boğarak öldürdüğü iddia edilen Nuray Güven ile bebeğin annesi Ferda D. ve babası polis memuru Murat Cingiliç'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
DHA'nın haberine göre, Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde oturan Ferda D., 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi ve taburcu oldu. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp, aşı için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polise haber verdi. Polis, Ferda D. (21) ile annesi Nuray Güven (40) ve babası S.G.'yi (45) gözaltına aldı.
HEM ANNEYLE HEM DE KIZIYLA İLİŞKİ İDDİASI
Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Cingiliç (38) olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç´in silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru Cingiliç, S. Güven, Nuray Güven ve kızları Ferda D., tutuklandı, haklarında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
Dava devam ederken, Nuray Güven dışındaki 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda D., babasının ise Murat Cingiliç olduğu ortaya çıktı.
Yargılama sonunda mahkeme, suçu sabit görülen Ferda D., Murat Cingiliç ve Nuray Güven'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, S. Güven'e ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Murat Cingiliç'in de tutuklanmasını kararlaştırdı.
Mahkemenin bu kararı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.
DNA TESTİNE RAĞMEN BABASININ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Kararın bozulmasının ardından şüphelilerin yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan Murat Cingiliç, eski ifadelerini tekrarlayarak, DNA testine rağmen bebeğin babası olmadığını öne sürüp, "Olay tarihinde savcıya ifade veren Ferda, bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. Daha sonra ise benim adımı vermiştir. Doğumdan ve bebeği öldürme olayından haberim yoktur. Ölen bebeğin benden olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Haksız yere cezaevindeyim, tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra Nuray Güven ile Murat Cingiliç´in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.
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