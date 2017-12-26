Bursa'da bir kadının eşinin eski ortağına dedikodu iddiasıyla falçatayla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan 45 yaşındaki Orhan A.'nın yanına bir kadın geldi. H.C., isimli kadın kocasının eski ortağı Orhan A.'ya dedikodu iddiasıyla çantasındaki falçatayı çıkarıp, saldırdı.



ÖFKESİ DİNMEYEN KADINA ÇEVREDEKİLER DE YAKLAŞAMADI

Neye uğradığını şaşıran adam, bir anda koltuğa oturdu. Kadın ise adamın üzerine falçatayla yürürken, Orhan A. ayakları ve elleri ile karşı koymaya çalıştı. Bir türlü öfkesi dinmeyen kadına çevredeki vatandaşlar da yaklaşamadı. Daha sonra adamı bırakan kadın, kendiliğinden emlakçıdan çıktı.

Olaylar sırasında kadın 'Keserim seni. Keseceğim bunu' derken, adam da polisten yardım istedi.



"YÜZÜMDE 6 TANE DİKİŞ VAR"

Olayı anlatan Orhan A., "Bayan daha önceden eski ortağımın eşi. Bayan; kocasını bana kötüledi. Bayan arkadaşı için de ev alması konusunda benden yardım istedi. 3 ay arayıp sormadık, ev işi olmadı. Sonra buraya gelmiş. Bağırıp, çağırmış. Birkaç gün sonra bir daha geldi. Bana hakaretler etmeye başladı. Boğuşmaya başladık. Ben elimi kaldırmadım. Kendisi beni öldürmeye kadar gitti. Boğuşma sırasında falçata kırıldı. Daha sonra kaçtı, gitti. 6 tane dikiş var yüzümde. Dedikodudan dolayı çıktı. Benim bir günahım yok" dedi.

Orhan A.'nın şikayetiyle polis tarafından ifadesi alınan H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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