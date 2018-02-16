Bursa'daki EYP'li saldırıyı terör örgütü MLKP üstlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 Şubat tarihinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki yaya köprüsü üzerine polise yönelik gerçekleştirilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısını terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'nin üstlendiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre, Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi'nde bulunan Hacivat Deresi üzerindeki yaya köprüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir polis memurunun geçtiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.

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