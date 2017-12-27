Bursa'da, geçen ay 5 kişinin ölümü, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tekstil fabrikasının boya bölümündeki buhar kazanın patlamasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Soruşturma sonunda, patlamada oğlu Yavuz Demir'i kaybeden fabrika sahibi 58 yaşındaki Şükrü Demir hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 2- 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre olay, 8 Kasım günü, merkez Gürsu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, Şükrü Demir'e ait Gökkuşağı Tekstil Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın boya bölümündeki buhar kazanının patlaması sonucu işçilerden Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Demir'in oğlu 34 yaşındaki Yavuz Demir yaşamını yitirdi. Patlamada, ayrıca 16 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Şükrü Demir, özel izinle oğlunun cenaze törenine katıldıktan sonra cezaevine konuldu. Nöbetçi mahkeme, Demir ile birlikte iş yeri güvenlik uzmanı T.T.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Bursa Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür'ün patlamayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken, çalışanlara imza karşılığı iş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyen T.T., tahliye edildi.
FABRİKA SAHİBİ ASLİ KUSURLU
Öte yandan savcılık tarafından 2 makine mühendisi ve 1 endüstri yüksek mühendisi, bilirkişi heyeti olarak patlamayı araştırmakla görevlendirildi. Mühendisler, uzun süren araştırma sonrası hazırladığı raporda, basınç artışı, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde kireç taşı oluşumu gibi etkenlerin, kazanların patlamasına neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle 5 yılda bir kez kazanların periyodik bakımlarının yapılması gerektiği kaydedilen raporda, vananın geç açılmasıyla basıncın yükselmesi sonucu 'yorgun kazan'ın patladığı görüşüne yer verildi.
Soruşturmayı tamamlayan savcı ise iddianamede, olayın kasıt olmaksızın iş kazası sonucu yaşandığını belirtti. İddianamede, ayrıca patlamada asli kusurlu olan Şükrü Demir hakkında, Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından dava açılması, iş yeri güvenlik uzmanı T.T. için de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi talep edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.