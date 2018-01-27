Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpeğinden şikâyetçi olan bina sakini 33 yaşındaki Ali Çelik ile kayınpederi 55 yaşındaki Hilmi Şen'i tabanca ile vurarak öldürüp, başka apartmandan H.U.'yu yaralayan 38 yaşındaki Hacı Murat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



DHA'nın haberine göre olay, önceki gece, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederi emekli Hilmi Şen ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı Ali Çelik, iddiaya göre, apartman yöneticisi Hacı Murat K.'nın alt kattaki dairesine geldi. Çelik, K.'ya havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini söyleyerek, "Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun" dedi. Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Hacı Murat K., Ali Çelik ve kavga sesini duyup, alt kata inen Hilmi Şen'i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen bir başka apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.U.'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ali Çelik ile kayınpederi Hilmi Şen'in cenazeleri dün toprağa verildi.

"ELİMİ KANA BULADIM"



Olay sonrası yakalanan Hacı Murat K., poliste verdiği ifadesinde, "Ali Çelik beni telefon ile arayıp, köpeğin havlamasından duyduğu rahatsızlığı sert bir dille söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Sonra binaya gelip bana hakarete devam edince elimi kana buladım" dedi. Polisteki sorgusundan sonra dün 'Adam öldürmek' ve 'Adam yaralamak' suçlarından adliyeye sevk edilen Hacı Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. K.'nın ailesi ise dün gece eşyalarını ve köpeği yanlarına alarak apartmandan ayrılıp, Bursa'daki evlerine taşındı.



Mudanya Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.





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