Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan 64 yaşındaki Engin Salum'u köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen 59 yaşındaki Hayri A.'nın savcılık soruşturması tamamlandı. A. hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DHA'nın haberine göre olay, geçen yılın ekim ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesii'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden Hayri A.'nın baltalı saldırısına uğradı. Salum, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. A., jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü, ayrıca Salum'un kendisine büyü yaptığını ileri sürdü. A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Hayri A. hakkındaki savcılık soruşturması da tamamlandı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede, saldırı anının, köydeki evin güvenlik kamerasınca kaydedilmesine rağmen yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen A., "Ben kimseyi öldürmedim" dedi.



Hayri A. hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. A.'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.







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