Bursa'da ,14 yaşındaki Y.G., iddiaya göre omuz atma meselesi yüzünden kavga ettiği 15 yaşındaki Y.D.'yi bıçakladı. Kavganın sonrası ve Y.D.'nin kanlar içinde sağlık ocağına gitmesi güvenlik kameralarına yansırken şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraf dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Nurettin Gülten Kutlucan Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören Y.G. ile Y.D. okul çıkışında omuz atma meselesi yüzünden kavga etmeye başladı. Bu sırada Y.G., cebinden çıkarttığı bıçak ile Y.D'yi belinden, omzundan ve elinden yaraladı. Şüpheli Y.G., olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Y.D., arkadaşlarının yardımı ile olay yerine yakın bulunan bir sağlık ocağına gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Y.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Y.G., polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada iki öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öğrencilerin kaçışması, yaralı Y.D.'nin kanlar içinde koşturması ve arkadaşları tarafından sağlık ocağına götürülmesi yer alırken, şüheli Y.G.'nin sosyal medya da paylaştığı silahlı fotoğraf dikkat çekti.

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