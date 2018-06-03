Bursalılar, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının 19. gün orucunu tutuyor. Gün geçtikçe iftar vakitlerinin ilerlediği Bursa'da bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? İşte 3 Haziran Bursa iftar vakti...



BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 3 HAZİRAN 2018





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Haziran yani bugün Bursa'da iftar saati 20.35 olarak görülüyor.

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Bursa'da 04 Haziran imsak vakti 03.35'de olarak görülüyor. Böylelikle Ramazan ayının 20. gün orucuna niyet edilecek.





1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

BURSA'DAN SINIR ÖTESİNE RAMAZAN YARDIMI

Bursa'da hayırseverlerden temin edilen 15 bin koli yardım malzemesi, 13 tır ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan merkezli Baitussalam Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Öztürk Geri Dönüşümün destekleriyle toplanan 15 bin kolilik yardım malzemeleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde 13 tıra yüklendi.

Bursa Müftüsü İzani Turan'ın okuduğu duanın ardından tırlar, yardımları Suriye'ye götürmek üzere yola çıkarıldı.

Baitussalam Derneği üyesi Nihat Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımların hızla devam ettiğini söyledi.

Öztürk, kurumların ve hayırseverlerin destekleriyle 15 bin koli yardım malzemesi toplandığını ve bugün bu yardımları Suriye'ye uğurladıklarını, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde "alan el" konumundan çıkıp "veren el" konumuna geçtiğini anlatan Nihat Öztürk, "Allah nasip ederse uzun süre 'veren el' konumunda olacaktır. Ayrıca bu hafta içerisinde planladığımız 2 konteyner ilaç yardımı da ihtiyaç sahiplerine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

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