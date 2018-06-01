Bursa iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 17. orucunu tutan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 1 Haziran'da Bursa'da iftar saat kaçta? İşte Bursa iftar vakti...

BURSA İFTAR VAKTİ 2018

Bursalılar 1 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 17. orucu için saat 03.37'ye kadar sahur yaptı. Bursalılar akşam saat 20.33'te okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Bursalılar yarın (2 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.37'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

AYET

Rab'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır.

Tevbe, 21

HADİS

"Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."

Buhârî

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