Bursa iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 18. orucunu tutan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 2 Haziran'da Bursa'da iftar saat kaçta? İşte Bursa iftar vakti...

BURSA İFTAR VAKTİ 2018

Bursalılar 1 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 18. orucu için saat 03.37'ye kadar sahur yaptı. Bursalılar akşam saat 20.34'te okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Bursalılar yarın (3 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.36'ya kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

AYET

Erkek ya da kadin, inanmis olmasi yaninda bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç süphesiz ari duru, hos bir hayat tattiracagiz; ve yine süphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel sey neyse ona göre ödüllendirecegiz.

Hac2, 31

HADİS

Resûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'da imanı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'tan umarak) li-vechi'llâh (Terâvih ve sâire gibi) namaz kılarsa geçmiş günahları mağfur olur."

Ebu Hüreyre

BURSA 2018 İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:20

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