Bursa'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 16. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Bursalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Bursa'da iftar vakti ne zaman? Bursa'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Bursa iftar vakti ve Bursa imsakiyesi...

BURSA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (31 MAYIS)



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 16. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Bursa’da iftar vakti saat 20:33 olarak görülüyor.

BURSA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının 16. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Haziran Cuma Bursa’da sahur vakti (imsak) 03:37 olarak görülüyor. Bursa’da saat 03:37’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 17. orucuna niyet edilecek.



BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31.05.2018 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 01.06.2018 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 02.06.2018 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 03.06.2018 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 04.06.2018 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 05.06.2018 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 06.06.2018 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23



RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÖNERİLER



Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, oruç tutan kişilerin yedikleri yiyecekler kadar yemediklerinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte yaz sıcaklarının da etkili olduğu şu günlerde, dengeli ve sağlıklı beslenmek daha fazla önem kazanıyor. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek adına besin seçimlerine daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, "Uzun süren açlık, sıcak havalar ve fiziksel aktivite düzeyinin düşmesi metabolizma hızının yavaşlamasına sebep olur. Ramazan öncesi düzenli spor yapan kişiler spor yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde olumsuz etkiler görülebilir. Bu yüzden hem metabolizma hızımızı yükseltmek hem de kilo artışına engel olmak için aktivite düzeyimizi arttırmak gerekir. Protein içerikli gıdalar, uzun süreli tok kalmaya ve kas kayıplarının önüne geçmeye fayda sağlamaktadır. Bu sebeple proteinden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir" dedi.

Özellikle ramazan ayında yapılan en büyük hatanın sahur öğünü yapılmadan oruç tutulması olduğunu belirten Dyt. Tuğba Küçük, "Bu durum açlık süresini daha da uzatarak metabolizmanın daha çok yavaşlamasına, kan şekerinde düşüşe, kan basıncında da artış ya da azalmaya yol açabiliyor. Bu durum sonucunda halsizlik, uyku hali ve çabuk yorulma gibi şikayetler gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden sahur programında özellikle yumurta, süt, peynir gibi protein içeriği yüksek gıdaların tüketimine önem verilmeli ve sahur öğünü mutlaka atlanmamalıdır. Ramazan, bayram, tatil ne olursa olsun günlük almamız gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları değişmez. 10 altın öneri ise, mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda tok tutucu hafif bir kahvaltı yapılmalı. İftar ve sahur arasına iki ya da üç öğün konulmalı. Sahur ve iftarda bol miktarda su içilmeli. İftarda kan şekerini dengeleyecek sağlıklı besin seçimi yapılmalı. Kızarmış ve tuzlu besinler tüketilmemeli. İftar sofrasında yemeğin değil, sohbetin tadı çıkarılmalı. Çay, kahve, meyve suyu, asitli-gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü-hafif tatlılar tercih edilmeli. İftar sonrası mutlaka yürüyüş yapılmalı" diye konuştu.



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