Bursa'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 17. gününde iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine 13 gün kala İslam alemi Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Bursa'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte iftar ve sahur vakitleri 1 Haziran...
BURSA İFTAR VAKTİ, SAATİ 1 HAZİRAN
Bursa'da 1 Haziran 2018 Cuma günü yani bugün iftar saat 20:33'de. Dün Bursalılar iftarı saat 20:33'de yapmıştı.
BURSA SAHUR VE İMSAK VAKTİ
2 Haziran'da 18. gün orucunu tutacak olan Bursalılar için sahur vakti 03:37 olarak görülüyor.
CEBEL'DE RAMAZAN COŞKUSU
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bulgaristan’da Türk azınlığın yoğun yaşadığı yerlerden biri olan’ Cebel’de verilen iftar yemeğine bini aşkın Müslüman katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin doyasıya yaşandığı program kapsamında ayrıca, Bursalı hayırsever işadamları tarafından restore edilen Cebel Camii de yeniden ibadetlere açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Balkanlar’daki ilk iftar organizasyonunu Makedonya Üsküp’te yapan Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftar programını Kosova’da Mamuşa’da, üçüncü iftar programını Gürcistan Batum’da, dördüncü iftar programını da Yunanistan’ın Gümülcine bölgesinde düzenledi. Dördüncü iftar serisini Bulgaristan’da, Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Cebel’de başlatan Büyükşehir Belediyesi, burada da diğer yerlerde olduğu gibi bini aşkın soydaşımızı bir araya getirdi. Cebel Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Bursalı işadamları Abdullah Burkay ile Nagip Vardar katıldı.
İftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka temsil etti. Cebel sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Aka, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve şu anda Bursa’da binlerce Bulgaristan göçmeni ailenin huzur içerisinde birlikte yaşadığını belirten Aka, var olan ilişkileri güçlendirmek, Balkan Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Aka, iftara katılan soydaşlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını iletti.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ise 11 ayın sultanı ramazanın ‘merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’ çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran bir ay olduğunu ifade etti. Ramazan ayının dünyaya dostluk mesajlarının verildiği, barışın daha da yeşerdiği günler içermesi temennisinde bulunan Altay, "Bizler yarısına geldiğimiz ramazan ayını inşallah burada soydaşlarımızla birlikte en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız" dedi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli ve Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de söz alarak, bölge halkına özgüven aşılayan çalışmaları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
İftar yemeği öncesinde protokol üyeleri, Bursa firmaları Durmazlar Makine ile Oytaş İnşaat tarafından restore edilen Cebel Camii’ni de yenilenen yüzüyle ibadetlere açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.