Bursa'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 17. gününde iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine 13 gün kala İslam alemi Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Bursa'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte iftar ve sahur vakitleri 1 Haziran...





BURSA İFTAR VAKTİ, SAATİ 1 HAZİRAN

Bursa'da 1 Haziran 2018 Cuma günü yani bugün iftar saat 20:33'de. Dün Bursalılar iftarı saat 20:33'de yapmıştı.







BURSA SAHUR VE İMSAK VAKTİ

2 Haziran'da 18. gün orucunu tutacak olan Bursalılar için sahur vakti 03:37 olarak görülüyor.

CEBEL'DE RAMAZAN COŞKUSU



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bulgaristan’da Türk azınlığın yoğun yaşadığı yerlerden biri olan’ Cebel’de verilen iftar yemeğine bini aşkın Müslüman katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin doyasıya yaşandığı program kapsamında ayrıca, Bursalı hayırsever işadamları tarafından restore edilen Cebel Camii de yeniden ibadetlere açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Balkanlar’daki ilk iftar organizasyonunu Makedonya Üsküp’te yapan Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftar programını Kosova’da Mamuşa’da, üçüncü iftar programını Gürcistan Batum’da, dördüncü iftar programını da Yunanistan’ın Gümülcine bölgesinde düzenledi. Dördüncü iftar serisini Bulgaristan’da, Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Cebel’de başlatan Büyükşehir Belediyesi, burada da diğer yerlerde olduğu gibi bini aşkın soydaşımızı bir araya getirdi. Cebel Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Bursalı işadamları Abdullah Burkay ile Nagip Vardar katıldı.

İftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka temsil etti. Cebel sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Aka, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve şu anda Bursa’da binlerce Bulgaristan göçmeni ailenin huzur içerisinde birlikte yaşadığını belirten Aka, var olan ilişkileri güçlendirmek, Balkan Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Aka, iftara katılan soydaşlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını iletti.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ise 11 ayın sultanı ramazanın ‘merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’ çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran bir ay olduğunu ifade etti. Ramazan ayının dünyaya dostluk mesajlarının verildiği, barışın daha da yeşerdiği günler içermesi temennisinde bulunan Altay, "Bizler yarısına geldiğimiz ramazan ayını inşallah burada soydaşlarımızla birlikte en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli ve Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de söz alarak, bölge halkına özgüven aşılayan çalışmaları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

İftar yemeği öncesinde protokol üyeleri, Bursa firmaları Durmazlar Makine ile Oytaş İnşaat tarafından restore edilen Cebel Camii’ni de yenilenen yüzüyle ibadetlere açtı.

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