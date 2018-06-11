Bursa'da Ramazan ayının 27. gün orucu tutuluyor. İslam alemi tarafından başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise bereket olarak bilinen Ramazan ayı orucunu tutan Bursalılar iftar vakti için bekleyişini sürdürüyor. Peki, Bursa'da iftara ne kadar kaldı? Bursa iftar vakti saat kaçta? İşte 11 Haziran Bursa iftar vakti...

BURSA'DA İFTARA KAÇ SAAT KALDI?

BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 11 HAZİRAN 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11 Haziran yani bugün Bursa'da iftar saati 20.40 olarak görülüyor.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

ZEKAT MİKTARI NE KADARDIR?



Zekat vermek, İslam dinini 5 temel şartından biridir. Zekat, zenginler tarafından fakirlere verilir ve böylece İslam'daki dayanışma ve yardımlaşma ortaya çıkarılır. Zekat miktarı, kişinin sahip olduğu mallara göre değişiklik göstermektedir. Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra geride kalan paranız eğer 80,18 gram altına eşdeğer kalıyorsa ve bu para kasanızda bir sene boyu bekliyorsa zekat vermeniz farzdır.

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