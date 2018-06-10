Bursalılar, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının 26. gün orucunu tutuyor. İftarın ardından Kadir Gecesi için ibadetlerin yapılacağı Bursa'da bugün iftar saat kaçta? Bursa'da oruçlar saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran Bursa iftar vakti...

BURSA'DA İFTARA KAÇ SAAT KALDI?





BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 10 HAZİRAN 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 Haziran yani bugün Bursa'da iftar saati 20.39 olarak görülüyor. Bursa'da 11 Haziran imsak vakti 03.31 olarak görülüyor.

2018 BURSA İMSAKİYESİ

1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

ZEKAT MİKTARI NE KADARDIR?

Zekat vermek, İslam dinini 5 temel şartından biridir. Zekat, zenginler tarafından fakirlere verilir ve böylece İslam'daki dayanışma ve yardımlaşma ortaya çıkarılır. Zekat miktarı, kişinin sahip olduğu mallara göre değişiklik göstermektedir. Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra geride kalan paranız eğer 80,18 gram altına eşdeğer kalıyorsa ve bu para kasanızda bir sene boyu bekliyorsa zekat vermeniz farzdır.

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