Her yıl 10 gün geri gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Bursa'da ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 28. gün orucunu tutuyor. Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının 28. gün orucu Bursa'da saat kaçta açılacak? Bursa'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Bursa'da iftara kalan süre...

BURSA'DA İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 12 HAZİRAN)

Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 28. gün orucunu tutan Bursalılar iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinda yer alan bilgiye göre, 12 Haziran Bursa'da iftar vakti 20:40 olarak görülüyor.

İşte Bursa'da iftara kalan süre;

BURSA SAHUR VAKTİ (13 HAZİRAN)

Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Haziran günü Bursa'da sahur vakti (imsak) 03:31 olarak görülüyor. Bursa'da saat 03:31’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 29. gün orucuna niyet edilecek.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

GÜNÜN AYETİ

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helâl kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah, sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara (eşlerinize) yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye (size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya) kadar yeyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde itikâfta iseniz onlarla (kadınlarınızla) mübaşeret etmeyin. Bu Allah’ın hudududur (yasaklarıdır). Artık ona (yasaklara) yaklaşmayın. Allah, âyetlerini insanlara işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar.

Bakara, 187

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur." Buhârî

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:42

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