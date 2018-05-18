İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 3. gün orucu tutuluyor. Bursa'da bugün 3. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Bursa Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

BURSA İFTAR VAKTİ (18 MAYIS CUMA)

Ramazan ayının üçüncü orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Mayıs Cuma Bursa'da iftar vakti (akşam) 20:22 olarak görülüyor. Bursa’da saat 20:22’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın üçüncü orucu açılacak.

BURSA SAHUR VAKTİ (19 MAYIS CUMARTESİ)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da sahur vakti 03.52 olarak görülüyor.

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

GÜRSU'DA RAMAZAN'IN MANEVİ ATMOSFERİ YAŞANIYOR

Gürsu Belediyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini Gürsu Kent Meydanı’nda oluşturulan etkinlik alanında ilçe halkına yaşatıyor.

Gürsu Kent Meydanı’nda oluşturulan iftar çadırında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediliyor. İftarın ardından alanda yapılan etkinliklerle de ramazanın coşkusu yaşanıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “On bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, ‘Nerede o eski ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı, birlik ve paylaşım duygularının yoğun olarak yaşandığı, sosyal yaşamı renklendiren etkinlikler yapıyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanı en iyi şekilde, tüm güzellikleriyle birlikte yaşamamızı temenni ediyorum. Programlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Gürsu Kent Meydanı’nda, her akşam iftar sonrası gerçekleştirilen; tasavvuf müziği konserleri, ilahi dinletileri, mehteran gösterileri, tiyatro, orta oyunu, sihirbaz gösterileri gibi programlarla izleyenler keyifli saatler yaşıyor.

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