Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Bursa'da ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 7. gün orucunu tutuyor. Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının 7. gün orucu Bursa ve Mudanya'da saat kaçta açılacak? Bursa'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Bursa'da iftara kalan süre...

BURSA'DA İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 22 MAYIS)

Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 7. gün orucunu tutan Bursalılar iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinda yer alan bilgiye göre, 22 Mayıs Bursa'da iftar vakti 20:25 olarak görülüyor.

İşte Bursa'da iftara kalan süre;

BURSA SAHUR VAKTİ (23 MAYIS)

Ramazan ayının 7. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da sahur vakti (imsak) 03:47 olarak görülüyor. Bursa'da saat 03:47’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 8. gün orucuna niyet edilecek.

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 7 22.05.2018 Salı 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:09 17:05 20:38 22:24 25 09.06.2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:25 26 10.06.2018 Pazar 03:32 05:27 13:09 17:06 20:39 22:26 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:27 13:10 17:06 20:40 22:27 29 13.06.2018 Çarşamba 03:31 05:27 13:10 17:07 20:41 22:28 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:27 13:10 17:07 20:41 22:29

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