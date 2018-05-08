Ramazan ayına az bir zaman kala, ilk hahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı aylık ezan ve namaz saatleri sayfasında, ilk orucun tutulacağı 16 Mayıs günüyle ilgili bilgilerde var. İşte Bursa'da ilk sahur ve iftar vakti...

BURSA'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da 2018 Ramazan ayının ilk sahuru 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece saat 03.56'da yapılacak. İlk iftar ise 20.20'de yapılacak. Bursa'da Ramazan ayının ilk 15 gününe ait sahur ve iftar vakitleri şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16.05.2018 03:56 05:41 13:06 16:59 20:20 21:57 17.05.2018 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 18.05.2018 03:53 05:39 13:06 17:00 20:22 21:59 19.05.2018 03:52 05:38 13:06 17:00 20:23 22:01 20.05.2018 03:51 05:37 13:06 17:00 20:24 22:02 21.05.2018 03:49 05:36 13:06 17:01 20:24 22:04 22.05.2018 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 23.05.2018 03:47 05:35 13:07 17:01 20:26 22:06 24.05.2018 03:46 05:34 13:07 17:01 20:27 22:08 25.05.2018 03:44 05:33 13:07 17:02 20:28 22:09 26.05.2018 03:43 05:33 13:07 17:02 20:29 22:10 27.05.2018 03:42 05:32 13:07 17:02 20:30 22:11 28.05.2018 03:41 05:32 13:07 17:02 20:30 22:13 29.05.2018 03:40 05:31 13:07 17:03 20:31 22:14 30.05.2018 03:39 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15 31.05.2018 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16 01.06.2018 03:37 05:30 13:08 17:04 20:33 22:17 02.06.2018 03:37 05:29 13:08 17:04 20:34 22:19 03.06.2018 03:36 05:29 13:08 17:04 20:35 22:20 04.06.2018 03:35 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21 05.06.2018 03:34 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 06.06.2018 03:34 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23 07.06.2018 03:33 05:28 13:09 17:05 20:38 22:23

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