İnegöl'de aynı evde beraber yaşadığı 27 yaşındaki 5 aylık hamile olan eski eşi Merve P.'nin elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vuran 36 yaşındaki Hüseyin P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre olay, Bursa'nın İnegöl İlçesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen eski eşi Merve P. ile Hüseyin B. arasında 27 yaşındaki kadının birlikte dışarı çıkıp gezmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Merve P.'nin talebini reddeden Hüseyin B., bir süre dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldi. Evde otururken Hüseyin P'nin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. Hüseyin P., kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı. Kanlar içinde yere yığılan kadını kucağına alarak daireden çıkan Hüseyin B., alt komşularından yardım istedi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILMIŞTI

Ağır yaralanan kadına, ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapılırken, Merve P. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve durumu ciddiyetini koruyan genç kadın buradan da ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAYILAN ZANLI, TEDAVİSİNDEN SONRA TUTUKLANDI

Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin P. de ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Tedavisinin ardından kendine gelen Hüseyin P'nin, "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, ben de silahı almak isterken bir anda ateş aldı" dediği öğrenildi.

Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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