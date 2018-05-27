Bursa'da 3 gündür etkisini devam ettiren sağanak yağış yolları dereye çevirdi. Bursa- İstanbul Karayolu Gemlik-Orhangazi arasında tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekince uzun kuyruklar oluştu.



Bursa'da son bir haftadır rekor düzeye ulaşan sağanak yağışlar bugünde etkisini devam ettirdi. Şehrin daha çok dağlık ve yüksek kesimlerine metrekareye rekor sayılabilecek ölçüde yağış düşünce bir çok bölgede sel ve taşkın olayları yaşanıyor.





İHA'nın haberine göre, Bursa - İstanbul Karayolu üzerinde Gemlik ve Orhangazi ilçeleri arasındaki Umurbey mevkiinde de dağlık alandan akan sel suları karayolunu kapladı. Toprak nedeniyle rögarlar tıkanınca karayolu göle döndü. Sel sularıyla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle kuyruklar oluştu.



O sırada bazı vatandaşlar üst geçit üzerine çıkıp o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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