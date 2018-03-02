Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 9 maç sonra galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Hayal kırıklığı yaşamıyorum, mutluyum bu akşam. Uzun zaman olmuştu. Oyuncularım hak ettiler kazanmayı. Tüm eleştirilere rağmen, tüm yaşananlara rağmen çok çalışmaya devam ettiler. Yalnızca bir maç kazandık. Mütevazi olmaya devam etmeliyiz. Daha da mütevazi olmalıyız" dedi.