Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Bursa’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Bursa sahur vakitleri…

BURSA SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bursa’da sahur vakti (imsak) 03:56 olarak görülüyor. Bursa’da saat 03:56’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

DEMİRTAŞ CAMİİ İLK TERAVİHLE İBADETE AÇILIYOR

Osmangazi Belediyesi’nin tarafından Demirtaş’ta inşa edilen yeni cami, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Demirtaş Meydan Projesi çerçevesinde inşa edilen ve modern mimarîsiyle dikkat çeken cami, ince işçiliklerinin tamamlanmasının ardından açılışa hazır hâle geldi. Camideki son hazırlıkları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ramazan ayına girerken ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Demirtaş’ta yeni meydan düzenlemesiyle birlikte yıkılan eski caminin yerine daha modern ve daha büyük bir cami inşa ettik. Caminin alt katında uzun süredir namaz kılınıyordu. Camimiz artık tamamen açılmaya hazır hâle geldi. İlk teravih namazını kılarak bu camimizi ibadete açıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şu anda hummalı bir çalışma var. Cami içindeki halılar döşeniyor. Bursa’mıza güzel bir eser kazandırmış olduk. Bu vesileyle ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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