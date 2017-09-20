Bursa siyahındaki ihracat 10 bin tona yaklaştı

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle ilgi gören " Bursa siyahı" adı verilen incir çeşidi, yurtdışında "Bursa siyah inciri" ya da "Türk siyah inciri" markasıyla biliniyor.
Her yıl ağustos ayında yurtdışı pazarına sunulmaya başlanan ürün, büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren bu incir çeşidi, ihracat sayesinde hem çiftçiler hem de ihracatçıların yüzünü güldürürken, ülke ekonomisine de önemli gelir sağlıyor.
BU SENE 9 BİN 916 TON İHRAÇ EDİLDİ
Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, bu yıl dış satımına 21 Ağustos'ta başlanan "Bursa siyahı"nda bugüne kadarki ihracat 9 bin 916 ton olarak gerçekleşti, bu ihracattan 28 milyon 360 bin dolar döviz girdisi sağlandı.
En çok Almanlar ve Hollandalılar tüketti
En çok Almanlar ve Hollandalılar tüketti
"Bursa siyahı"na her yıl en fazla ilgi gösteren ülkelerin başında gelen Almanya'ya 3 bin 313 ton, ardından gelen Hollanda'ya ise bin 242 ton ürün gönderildi. "Bursa siyahı"ndaki toplam dış satımın yaklaşık yüzde 46'sı bu iki ülkeye yapıldı.
Bu ülkeleri, 824 tonla Birleşik Krallık, Fransa'ya 791 ve Avusturya'ya 729 ton incir satıldı. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 70'i söz konusu 5 ülkeye yapıldı.
DEĞER BAZINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ VAR
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa'ya özgü bu incir çeşidinin yurtdışında markalaştığını ve özellikle Avrupa pazarında son derece beğenilen, bu yönüyle de değer bulan bir ürün olduğunu söyledi.
Bu üründe ihracatın iyi gittiğini dile getiren Yazgan, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımda değer bazında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandığını kaydetti.
- Bursa siyahı ihracat
- bursa
- incir üretimi
- İncir ihracatı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.