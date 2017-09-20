Bursa siyahındaki ihracat 10 bin tona yaklaştı

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle ilgi gören " Bursa siyahı" adı verilen incir çeşidi, yurtdışında "Bursa siyah inciri" ya da "Türk siyah inciri" markasıyla biliniyor.



Her yıl ağustos ayında yurtdışı pazarına sunulmaya başlanan ürün, büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren bu incir çeşidi, ihracat sayesinde hem çiftçiler hem de ihracatçıların yüzünü güldürürken, ülke ekonomisine de önemli gelir sağlıyor.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, bu yıl dış satımına 21 Ağustos'ta başlanan "Bursa siyahı"nda bugüne kadarki ihracat 9 bin 916 ton olarak gerçekleşti, bu ihracattan 28 milyon 360 bin dolar döviz girdisi sağlandı.





En çok Almanlar ve Hollandalılar tüketti



















En çok Almanlar ve Hollandalılar tüketti

"Bursa siyahı"na her yıl en fazla ilgi gösteren ülkelerin başında gelen Almanya'ya 3 bin 313 ton, ardından gelen Hollanda'ya ise bin 242 ton ürün gönderildi. "Bursa siyahı"ndaki toplam dış satımın yaklaşık yüzde 46'sı bu iki ülkeye yapıldı.Bu ülkeleri, 824 tonla Birleşik Krallık, Fransa'ya 791 ve Avusturya'ya 729 ton incir satıldı. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 70'i söz konusu 5 ülkeye yapıldı.

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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa'ya özgü bu incir çeşidinin yurtdışında markalaştığını ve özellikle Avrupa pazarında son derece beğenilen, bu yönüyle de değer bulan bir ürün olduğunu söyledi.Bu üründe ihracatın iyi gittiğini dile getiren Yazgan, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımda değer bazında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandığını kaydetti.