Bursa taşınıyor!

Bursa, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle; Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olması nedeniyle önemli kentlerimizden biridir.

Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezi olması nedeniyle, CNN International tarafından Bursa için "Türkiye'nin Detroit'i" benzetmesi bile yapılmıştır. Bursa aynı zamanda tekstil ve tarım ekonomisiyle de öne çıkmaktadır. Şehir, İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir.

İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde, kalabalıktan ve rutin hayattan uzaklaşmak isteyenlerin, gerek yatırım gerekse oturma amaçlı olarak tercih ettiği bir şehir Bursa. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer alan Bursa, hem büyükşehirin her olanağına sahip, hem de İstanbul'a oldukça yakın olduğu için tercih ediliyor.

Dünya standartlarında konutları, mükemmel iş merkezi, oteli, AVM ve yaşam merkezi, gösteri ve kongre salonları, mega oyun parkıyla Downtown, Bursa’nın yeni kent merkezi.

Tarihin, sanayinin, otomotiv ve tekstilin başkenti Bursa’nın eski kent merkezi, yepyeni bir projeyle yeni bir yüz kazanıyor. Eski Bursa'nın içinde, yeni Bursa doğuyor.

Bursa, bugünlerde bu değerli konumuna değer katacak bir projenin heyecanını yaşıyor...

BURASI ŞEHRİN YENİ KALBİ

Farklı kat planlarında 660 yaşam alanı, 83 bin metrekarelik alışveriş, yaşam ve eğlence merkezi, iş yaşamının standartlarını değiştiren yatay ve dikey ofislerin yanında, home-ofisler, yüksek standartlı suitler ve oda konforuyla kent&iş oteli, büyük sahne şovlarının yanında, balodan kongreye, doğum günü partilerine kadar farklı büyüklüklerde organizasyonlara imkan tanıyan 20 -1200 kişilik salonlarıyla sanat ve kültür merkezi, Pars Kent Müzesi, açık ve kapalı mega oyun parkı, termal suya sahip sağlık, estetik ve spor merkezi...

Hepsini modern ve güvenli bir kompleks içinde buluşturan Downtown'da yaşamın akışı ve kontrolü sizin elinizde olacak.

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi, dinamik, güçlü markası Atış Yapı imzasını taşıyan DOWNTOWN, Bursa'nın tam merkezinde, eski Pars Kiremit Fabrikasının bulunduğu arazide, şehrin ve ana yolların hepsine çok yakın bir konumda, şehrin her yerine eşit mesafede. İstanbul, İzmir, Ankara ve Mudanya yollarının kesişme noktasında.



Projeye yürüme mesafesinde bulunan çevre lokasyonlar;

Havalimanı: 10 dk

Metro İstasyonu: 10 dk

Timsah Arena Stadyumu: 15 dk

Bursa Şehir Hastanesi: 15 dk

Projenin çevresindeki en önemli lokasyonlara olan araç ile ulaşım süreleri;

Botanik & ZOO: 5 dk (4.2 km)

Yeni Adliye Binası: 6 dk (5.8 km)

FSM Bulvarı: 8 dk (5.1 km)

Mihraplı Kent Parkı: 10 dk (3.5 km)

Reşat Oyal Kültür Parkı: 13 dk (4.8 km)

Oldtown (Eski Bursa): 15 dk (7.2 km)

Uludağ Üniversitesi: 17 dk (11.7 km)

Mudanya İDO Feribot İskelesi: 23 dk (19.7 km)



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