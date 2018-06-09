Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 11 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu Meydanı’nda gerçekleşecek mitingde alınacak güvenlik tedbirleri ve trafik düzenlemeleri nedeniyle T1 tramvay hattının gün boyu, aynı kapsamda T3 tramvay hattının ise saat 12:00 itibariyle işletime kapatılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında, 10 Haziran Pazar günü Cumhuriyet Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak iftar organizasyonu nedeniyle ise T3 tramvay hattının saat 14:00 itibariyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde işletime kapatılacağı vurgulandı.

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