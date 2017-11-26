Bursaspor, Karabükspor'u tek farkla devirdi...

Maça hızlı başlayan Bursaspor, son haftaların formda oyuncusu Aziz Behich ile 1-0 öne geçti. Ataklarına devam eden Bursaspor soyunma odasına 45. dakikada Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 önde girdi. İkinci yarıda gol ve goller arayan Karabükspor uzun süre girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Yatabare, farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor, Karabükspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor 5. sıraya yükseldi ve puanını 21 yaptı. Karabükspor ise 17. sırada ve 8 puanda haftayı kapattı.

Bursaspor: 2 - Karabükspor: 1 | MAÇ SONUCU

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