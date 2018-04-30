SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR-KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Bursaspor ile Konyaspor, Bursa BB Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maça hızlı ve etkili başlayan Bursaspor, 29. dakikada Moussa Sow ve 35. dakikada Ertuğrul Ersoy'un attığı gollerle 6 dakika içinde durumu 2-0'a getirdi. Bu goller hem ilk yarının da skorunu belirleyen goller oldu.
İkinci yarıda Konyaspor galibiyet için zaman zaman Bursaspor kalesine yüklendi ama çok etkili olamadı. Maçın 89. dakikasında ise Jahovic attığı penaltı golüyle farkı 1'e indirdi ama kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bursaspor, aldığı bu 3 puanla birlikte 10. sıraya yükseldi ve 39 puanda haftayı kapattı. Konyaspor ise ateş hattından çıkamadı ve 15. sırada kalıp haftayı 32 puanda tamamladı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
7. dakikada Bursaspor'un rakip takım yarı sahasının ortalarında kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Shehu'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
29. dakikada Bursaspor Senegalli golcüsü Moussa Sow'un golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında, Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Yardımcı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bekleyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
35. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Atiker Konyaspor ceza sahası sağ çaprazında topu alan Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru yaptığı vuruşta, arka direkte bulunan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
KONYASPOR TRİBÜNLERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ
Bursaspor - Atiker Konyaspor maçında misafir tribünde yakılan meşale sonucunda polis 2 kişiyi tribünden uzaklaştırdı. Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maçta tribünlerde gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Atiker Konyaspor tribünlerinden maç öncesi ve maç sırasında ses bombaları patlatılırken, ilk yarıda misafir tribününde meşale de yakıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 2 Atiker Konyaspor taraftarını aldı.
Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribünde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi. Bu esnada Atiker Konyasporlu taraftarlar, "Emniyet dışarı" diye bağırdı. İkinci yarıda da zaman zaman tribünlerden ses bombaları atıldı. Öte yandan Atiker Konyaspor'da forma giyen eski Bursasporlu futbolcu Volkan Şen'e ev sahibi ekibin taraftarlarından tepki geldi. Topu her ayağına aldığında ıslıklanan Volkan Şen için Bursaspor taraftarı 'Hain' tezahüratlarında bulundu.
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