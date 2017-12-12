Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u 2-0'ın rövanşında yine aynı skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk golü 41. dakikada ev sahibinden geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Erdoğan hata yapmadı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Bursaspor, ilk yarının sonlarında bir gol daha buldu. Konuk ekipte Yakup Demir kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bursaspor son 16 turuna yükseldi.

BURSASPOR: 2 - ADANASPOR: 0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Samet Çavuş

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Faty, Rüştü Hanlı, John (Dk. 81 Ozan Can Kökcü), Furkan Soyalp, Merter Yüce, Sinan Bakış, Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Aziz Eraltay), Delarge (Dk. 68 Kofi) , Deniz Yılmaz

ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Uğur Daşdemir (Dk. 46 Freitas), Yakup Demir, Didi, Renan Diniz, Foguinho, Ahmet Bahçıvan, Vinicius (Dk. 82 Serhat Tunç), Bilal Yener Arıca, Abdülaziz Solmaz (Dk. 68 Atakan Ekiz), Bahattin Köse

GOLLER: Dk. 41 Yusuf Erdoğan (Penaltıdan), Dk. 45 Yakup Demir (Kendi kalesine) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Sinan Bakış (Bursaspor), Dk. 90 Ahmet Bahçıvan (Adanaspor)

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

40. dakikada gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Yakup Demir'in topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada Yusuf Erdoğan kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

45. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında, Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde Yakup Demir'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.