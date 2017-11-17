Bursaspor, anı duvarında Eren Bülbül, Tunç Uncu, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin'in adlarına yer verdi

İstanbul'da geçen sene oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, Trabzon'un Maçka ilçesinde hayatını kaybeden şehit Eren Bülbül, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in isimleri, Bursaspor Kulübü tarafından hazırlanan "Anı Duvarı" projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na kazındı.

Yeşil-beyazlı kulübün proje kurulu tarafından hazırlanan ve "Sonsuza Dek Omuz Omuza'' sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 160 lira karşılığı üzerine 817 kişinin isimlerinin işlendiği tuğlalar, statta oluşturulan anı duvarında yerini almaya başladı.

Duvarda, Bursaspor tarihinin önemli isimlerinin yanı sıra şehitlerin isimlerine de yer verildi.

Bursaspor yönetimi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehit Eren Bülbül, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile geçen yıl Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası personeli şehit Tunç Uncu'nun isimlerini de anı duvarında ölümsüzleştirdi.

Duvarın, eksiklerinin tamamlanmasının ardından resmi açılışının yapılacağı öğrenildi.