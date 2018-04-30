Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında 36 puanla 11. sırada yer alan Bursaspor, evinde 32 puanla 15. sırada yer alan Konyaspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin büyük merakla ve heyecanla beklediği Bursaspor - Konyaspor maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bursaspor - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar...

BURSASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Konyaspor'u konuk edecek. Her iki takımda ligi üst sıralarda bitirmek için galibiyet yolu arayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek, yardımcılığını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşma canlı olarak beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA İSTATİSLİKLER

İki takım Süper Lig'de 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13-8'lik Bursaspor üstünlüğü bulunuyor (8B).

Bursaspor, Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya geldiği son üç maçın ikisini gol yemeden kazandı (1M).

Bursaspor, tarihinde evinde Konyaspor ile oynadığı 14 Süper Lig maçının sadece birinde yenildi (10G 3B); bu maçların sekizinde gol yemediler.

Konyaspor ligde beş maçtır yenilmiyor (3G 2B); bu sezon Süper Lig'de yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisi.

Ligde beş maçtır gol yemeyen Konyaspor bu sezon Süper Lig'deki en uzun gol yememe serisinin sahibi.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son altı maçın sadece birinde iki takım da gol attı.

Bu sezon Süper Lig'de kafayla en az gol atan takım Bursaspor (2).

Bu sezon Süper Lig'deki gol beklentisi (Xg) Konyaspor'dan (31.83) daha düşük olan tek takım Karabükspor (31.33).

Bursaspor'un bu sezon Süper Lig'de 39 golü bulunuyor; bu gollerin %51'inde Stancu (10; sekiz gol ve iki asist) ve Batalla'nın (10; beş gol ve beş asist) katkısı bulunuyor.

Ligde Konyaspor forması giydiği 10 maçta altı gole katkı yapan Samuel Eto'o (beş gol ve bir asist); bu katkılardan sadece birini deplasman maçlarında yaptı (bir gol).

SAKAT/CEZALI DURUMU

Bursaspor: Sercan Yıldırım (sakat), Joshua John (sakat), Alper Ademoğlu (sakat)

Konyaspor: Petar Filipovic (sakat), Amir Hadziahmetovic (sakat), Deni Milosevic (cezalı), Wilfred Moke (cezalı)