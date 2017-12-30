Bursaspor'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan Mali ve İdari Olağan Genel Kurul´un ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Mali ve İdari Genel Kurulu'nun 13 Ocak Cumartesi günü saat 15:00´de Bursa Atatürk Spor Salonu´nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"DEVRE ARASINDAKİ TRANSFERLER RİSKLİ"

Devre arası bitmeden teknik direktör Paul Le Guen ile görüştüğünü dile getiren Başkan Ali Ay, "Elimizde gidecek oyuncular var. Onlarla görüşmeler yapıldı, kadromuz şişkin. Sakatlar, bize çok katkı yapmayan arkadaşlar var. Onlarla görüşüyoruz. Onlarda kendilerine kulüp bakıyorlar. 6-7 oyuncu ile yolları ayırmak istiyoruz" fadelerini kullandı. Transferde 3 oyuncu düşündüklerini belirten Başkan Ali Ay, sözlerine şöyle devam etti:



"Teknik direktörümüz ile yaptığımız toplantıda yeni transferler görüşüldü. Orta saha ve forvete 1'er, sağ beke ise Barış´ın alternatifi olarak üzere 3 isim almak için çalışmalar sürüyor. Devre arasındaki transferler riskli. Hocamız Fransa´da, biz burada çalışıyoruz. Burada önemli olan nokta transferler bulabilmek. Hocamız ilk 11 de oynayacak ve katkı yapacak oyuncular istiyor. Bizde onunla aynı fikirdeyiz. Başka oyuncularla ilgilenmiyoruz."



MAÇ SAATİNE ELEŞTİRİ

Transferleri yapabilmeleri için aynı zamanda maddi kaynağın da gerektiğini dile getiren Ali Ay, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. 5 Ocak'ta Antalya'da Bursaspor'un kampına katılacağını belirten Başkan Ay, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ise 16 Aralık Salı günü saat 16.00'ya alınmasını eleştirerek, "Buna Türkiye Futbol Federasyonu karar veriyor. Maalesef değiştirmek çok zor. Daha önce de girişimlerimiz olmuş, sonuç alamamıştık. Oturup görüşülebilir. İnşallah değişiklik olabilir. Fazla da değişiklik olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullnadı.



"GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR"

Geldikleri günden bu yana yabancı oyunculara ödenen paralarla ilgili olarak yüzde 45'lik bir devalüasyon olduğunu söyleyen Ay, "Çok büyük bir rakam. Artı kredi borcunu uzun vadeye böldük. Maalesef gelirler giderleri karşılamıyor. Muhakkak bizim bazı projelere ihtiyacımız var. Bizim stadımızın isim hakkı ile ilgili olarak 2-3 firma ile görüşmelerimiz var. Olur veya olmaz bilemiyoruz. Ocak ayında netleşecek. Bunun için Bakanımızı da devreye soktuk. Başbakan yardımcımız valimiz çok ilgileniyor. Milli Emlak'tan arazi aldık ve imarı geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz eski başkanımız Recep Altepe Bursasporluydu. Alinur Aktaş başkanımız da çok iyi Bursasporlu. Neticede Bursaspor, Bursa´nın en büyük markası" açıklmasında bulundu.



"ALLAH BAŞKAN OLARAK GÖNDERMEYİ NASİP ETSİN"

Ayrıca taraftara da teşekkür eden Ali Ay, "Bursa´da hiç kimse elini cebine atmazken, taraftarlarımız kombine alarak 22-24 bin taraftarla oynamamızı sağlıyor. Burada sanayicilerimizin yüzde 80´inin desteği olmuyor. Onlarda eninde sonunda katkı sağlayacaklardır. Mayıs´ta kongremiz var. Kongreye güzel bir şekilde hazırlanılırız. Kongreye başarılı başkan olarak gitmek başka, boynu bükük gitmek başka. Allah beni oraya başarılı bir başkan olarak oraya göndermeyi nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Ali Ay

bursaspor