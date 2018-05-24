Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Allah bana Bursaspor'un 5 kuruşunu dahi nasip etmesin çünkü Bursaspor kimsenin değil, 3,5 milyonluk bir şehrin takımı" dedi.

''BURSASPOR'UN 5 KURUŞU BANA NASİP OLMASIN''

Kendisine olan güveni boşa çıkartmayacağını söyleyen Ali Ay, "Tek hedefim Bursaspor'u hak ettiği iyi yerlere getirmek. Allah bana Bursaspor'un 5 kuruşunu dahi nasip etmesin çünkü Bursaspor kimsenin değil 3,5 milyonluk bir şehrin takımı. Ben Bursa'daki amatör kulüplerin başarısını Bursaspor'un başarısı olarak görüyorum, alt yapımıza gelecek yeni yıldızlar olarak görüyorum. Bunun için startını verdiğimiz Bursaspor Lisesi projemizden gelecek adına çok ümitleniyorum yetenekli gençlerimizin bilimsel, kültürel eğitimlerini alarak Bursaspor'a yakışan yıldızlar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Davetleri için Mehmet Güleç ve Süleyman Durak'a teşekkür eden Ali Ay, kendisine hediye edilen Bursaspor-Arabayatağı Spor atkısını aldıktan sonra Arabayatağı Spor Kulübü'ne imzalı Batalla forması hediye etti.





''HERKESE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Başkan Ali Ay, Arabayatağı Mahallesi'nden sonra amaçları Bursaspor'a kalıcı gelir ve vizyon getirecek projeler kazandırmak olan Mayıs 16 Grubu ile bir araya geldi. Bu görüşmenin kendisi ve yeni yönetimi için öneminden bahseden Ali Ay, "Mayıs 16 Grubu gönüllülük esaslı Bursaspor'a projeler kazandırmak için çalışan bir oluşum ben bu noktada kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bursaspor'un kurtuluşu için öncelikle projelere ihtiyacımız var. Bu noktada seçim manifestolarımızdan biri olan daha kucaklayıcı bir yönetim ile Bursaspor'un menfaati için çalışan herkese, her oluşuma ulaşmaya çalışacağız. Bunun için bazı arkadaşlarımızı bizzat görevlendirerek yeni birimler oluşturacağız. Katkı sağlayabilecek projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.



KENDİR YAYLASI PROJESİ

Yeni yönetimlerinin Bursaspor'da projelerin önemini bilen ve bu yönde çalışmaları gerçekleştiren her biri uzman, genç ve dinamik bir ekip olduğunu belirten başkan Ay, "Mesela Kendir Yaylası, Bursaspor'a katkı sağlayacak, maliyeti yüksek olan yurt dışı kamplarında maddi gider yerine buraya kampa gelecek yerli ve yabancı takımlardan kalıcı gelir getirecek olan bir projemiz. Bu projemizin detaylı sunumunu da kongrede gerçekleştireceğim" diye konuştu.



Herkesin kongreye katılım sağlamasını istediğini bir kez daha yenileyen Ali Ay, Mayıs 16 Grubu'na teşekkür ederek Arjantinli yıldız Batalla'nın imzalı formasını takdim etti.