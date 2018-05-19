Bursaspor Başkanı Ali Ay, Karacabey Bursasporlu Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği iftarda yeşil-beyazlı taraftarla bir araya geldi. Düzenlenen iftara Başkan Ay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Görkem Akbaş, Ebubekir Keskin, Erkan Aydemir, Osman Dinsever, Enver Kumova, dernek başkanı Vahap Aka ve çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı.
Görev aldıkları süre içerisinde bir çok talihsizlik yaşadıklarını söyleyen Ali Ay, "İki buçuk sene içerisinde çok şeyler oldu, acısıyla tatlısıyla 2 sezon geçirdik. Çok daha iyi yerlerde olmayı hepimiz istiyorduk en çok ben istiyordum, nasip olmadı. Bursaspor zirveye oynayan bir takım olmalı. Futbol artık bir endüstri oldu. Bunun için öncelikle maddiyata ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel projelerimiz var. Mudanya Yolu'nda satılan arazi, Dereçavuş ve Ata Bulvarı'nda ki projemizde yakında gelir getirecek. Bu projeler gerçekleştiği ve şehir olarak birlik olunduğu zaman Bursaspor'umuzu ait olduğu yerlere getireceğiz" dedi.
"SATIN ALINAMAYACAK TEK ŞEY TECRÜBE"
Futbol kulübü ile fabrika işletmenin çok farklı oluğunu vurgulayan Ali Ay, aradaki farkı şu sözlerle vurguladı, "İki kere ikinin dört etmediği tek camia futbol camiası. İyi olsun diye yaptığınız hamleler sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı bazen fayda sağlayamıyor. Mesela Le Guen'i getirdik, dünya markası Avrupa'nın en kaliteli hocalarından bir tanesi, ilk devre 25 puan aldık ama ikince devre maalesef tökezledik. Fakat biz bu tökezlemenin sebeplerini yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla tespit ettik. Bundan sonra bu tarz hatalar yapılmayacağının garantisini veriyoruz."
"KONGREYE KATILIM SAĞLANSIN"
Kongrede 4 bin 400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirten Ali Ay, "Herkes kongreye katılım sağlamalı. Güzel bir kongre gerçekleşsin, güzel bir seçim havası oluşsun. Ben ve ekibim hepinizin oylarına talibiz. İki sezon önce devraldığımız bayrağı çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.
"PROFESYONELLİĞE ÖNEM VERECEĞİZ"
Kulüp yönetiminde profesyonelliğin öne çıkacağını söyleyen Başkan Ay, "Bundan sonra mali tablodan futbola kadar her şeyi profesyoneller yönetecek, bunun içinde belli başlı kararlar aldık. Scout ekibi ve Sportif Direktörlük için görüştüğümüz ve anlaştığımız isimler var. Bunun yanı sıra kulübün mali fotoğrafını çekecek ve bizlere yol haritası çıkaracak İstanbul merkezli bir kurumla görüşmeler yaptık. Tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamaları da birkaç gün içerisinde yapacağız" şeklinde konuştu.
"KUR OYUNU YAPIYORLAR"
Kulübün borcunun uzun ve kısa vadede 452 milyon TL'ye yakın olduğunu belirten Başkan Ali Ay, "Biz geldiğimizde kulübün borcu 100 milyon Euro'ydu. Biz bunu 85 milyon Euro'ya indirdik, stat isim hakkını da sattığımızda bu borç söz verdiğimiz gibi yarıya inecek" dedi.
Camiada yaratılmak istenen algılara dikkat çeken Ay, "Bazı arkadaşlar gelir olarak 20 milyon Euro bütçe yaptınız diyor, giderleri ise Türk Lirası olarak söylüyor. Bu anlam kargaşasının ortadan kalkması için İstanbul takımlarının yaptığı gibi gider ve gelirleri döviz bazında sizlerle paylaşacağız" açıklamalarını yaptı.
"GÖNLÜM YERLİDEN YANA"
Karacabey'deki iftarın ardından Ali Ay ve beraberindeki yöneticiler altyapıya verdiklerin önemin artarak devam edeceğini söylediler.
Başkan Ali Ay, taraftarların teknik direktör adayı ile ilgili sordukları soruya ise "Gönlüm yerliden yana" diyerek yanıt verdi.
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