Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy sayılma işlemine geçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 15 sandıkta üyeler saat 12.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Genel kurulda 4 bin 392 üye, mevcut başkan Ali Ay'ın yanı sıra Lemi Keskin, Hüseyin Akdemir ve Ahmet Bozdemir'in başkanlık için yarıştığı seçimde saat 17.00'ye kadar oy kullandı.

Kongrede saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

TOPLAM SANDIK SONUÇLARI (6/15)

Ahmet Bozdemir 118

Ali Ay 412

Hüseyin Akdemir 347

Lemi Keskin 268