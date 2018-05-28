Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde yönetim ve denetleme kurulu seçimleri yapıldı. Yönetim kurulu seçiminde 3 bin 46 oy kullanıldı. Geçerli sayılan oyların bin 60'ını alan Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer adaylardan Hüseyin Akdemir 917, Lemi Keskin 595, Ahmet Bozdemir ise 448 oyda kaldı.

Denetleme kurulu seçiminde ise bağımsız aday Yalçın Cambaz ve ekibi, bin 543 oy alarak ipi göğüsledi.

AY: BURSASPOR HEPİMİZİN

Sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan başkan Ali Ay, seçime katılan tüm adaylara teşekkür etti.

Bundan sonra en önemli konunun birlik ve beraberlik olduğunu anlatan Ay, ''Biz bu birlik ve beraberliği yakalarsak hakikaten önümüzde hiçbir takım duramaz. Bursaspor benim değil, Bursaspor hepimizin. Hepimiz Bursaspor için bir olacağız, tek olacağız. Bursaspor'u en iyi noktalara taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız.'' diye konuştu.

Ay, başkan adaylarından Ahmet Bozdemir'in ekibiyle stattan loca alacaklarını kendisine ilettiğini anlatarak, teşekkürlerini sundu.