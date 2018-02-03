BEŞİKTAŞ BAŞINA İŞ AÇIYOR

MERİÇ MÜLDÜR

Biz Beşiktaş’ın coşkusuna, hiç bitmeyen isteğine, tempolu futboluna alışmışız. Daha doğrusu Beşiktaş bizi alıştırmış. Bunlardan eser olmayınca haliyle arıyoruz o eski günleri ve yadırgıyoruz. Özellikle de orta sahanın üretkenliği eksik kalınca, takımdaki isimlerin haftası haftasına uymayınca Beşiktaş’ın futbolunun da tadı kaçıyor.

Şimdi bu Beşiktaş kadrosu liderin 5 puan gerisine (belki de yarın 8 puan olacak) düşecek takım mı? Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosu diyoruz. Bu kadro 20 haftada bu kadar puan saçacak kadro mu? Puanların yüzde 38’ini heba etmişsin! Nasıl şampiyon olacaksın?

Bursa’da hayal kırıklığı yaşatan bir Beşiktaş gördük. Başta Batalla olmak üzere ciddi eksikleri olan, 5 maçtır kazanamayan Bursa önünde. Bursa öyle bir başladı ki zaten bir puana razı halde. Beşiktaş’ta da ahım şahım bir şey yok da Adriano’nun hem de sağ ayağıyla nefis golü var. Bir de Oğuzhan’ın şık vuruşu. Görüntü Beşiktaş’ın zorlanmayacağı gibi. Gol sonrasında oyun yine Beşiktaş’ın kontrolünde..

Bursa 35. dakikada kıpırdanmaya başladı. 3 dakikalık kıpırdanması da Beşiktaş’a yetti. Bu kısa baskı bile beraberliği getirdi Bursa’ya. Hem de evlere şenlik bir golle. Baktılar Beşiktaş alışılmadık şekilde durağan, statik bir futbol oynuyor. Onlara da cesaret geldi. Yusuf Erdoğan belki de en iyi maçlarından birini çıkardı. İkinci yarı işin şovuna kaçmasa daha çok baş ağrıtırdı. Quaresma’nın refakatçilik yaptığı pozisyonu başlattı, sürdürdü, attırdı. Q7’nin gördüğü kartların çoğu gereksiz olur. Dün gerektiği anda o gerekli faulü yapsa sarıyı yerdi de golü de engellerdi.

MERİÇ MÜLDÜR: "Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosu diyoruz. Bu kadro 20 haftada bu kadar puan saçacak kadro mu? Puanların yüzde 38’ini heba etmişsin! Nasıl şampiyon olacaksın?"

Öyle ya da böyle son anlarda gelen bir golle beraberliği kurtardı Beşiktaş. Ikına sıkıla bir puan ve yarışta kayıp hanesine yazılan iki puan daha. Tabi bu ligde çok kayıplar oldu olacaktır da. Rakipler de kaybedebilir. Ama Beşiktaş kaşınıyor, başına iş açıyor. Geçen iki yıl içinde Beşiktaş iki farklı geriye mi düştü? Bu takım maçı alır derdik. Bu senenin Beşiktaş’ı aynı güveni vermiyor.. Üstelik bu kez bir değil, üç rakibi birden var.

Son paragrafı kaleci Harun ve Şenol hocaya ayıralım. Harun’u kutlamadan olmaz. İnanılmaz topları çıkardı. Şenol Güneş ise Oğuzhan’a, Talisca’ya bu kadar nasıl dayandı, şaşırdım. Acaba ikinci yarıya Tolgay ile başlasa oyuna ağırlığını koyar mıydı Beşiktaş diye düşünüyorum.

GARİP BİR MAÇ

KARTAL YİĞİT

Çok garip bir maç ve goller izledik dün akşam Bursa’da. Bursaspor kötü, Beşiktaş ondan da kötüydü. Koca ilk yarı Adriano’nun füzesi dışında Beşiktaş’ın kaleye şutu bile yok. Erken gelen Beşiktaş golü ile afallayan Bursaspor, attığı enteresan gollerle yeniden morallenip ilk yarıyı önde kapattı.

İşin ilginç yanı rakip kaleye atacağına kendi kalesine atan, sonra son dakikada kendini de takımını ipten alan bir Negredo’yu gördük. Bursaspor kendi gücünü bildiği için elinden geldiğince kora kor mücadele ile Kartal’la. Hele bir de Batalla gibi bir maestro yoksa yapacağı zaten bu olmalıydı. Özellikle Shehu, Delarge ve Yusuf ile aksayan Beşiktaş savunmasını yıprattılar. Yusuf’un Oğuzhan ile Quaresma’yı kafa kafaya bıraktığı golün asisti de bu yıpratışın en büyük örneğiydi.

Beşiktaş’ın istikrarsız, geçen sezonu aratan oyun yapısı sürüyor. Ne orta saha ne kanat organizasyonu var. Hiçbir şekilde koordine olamadılar. Takımın kaptanı, her şeyi olması gereken Oğuzhan, Talisca ile beraber “gölge oyunu” oynuyor. Şenol Hoca’daki bu Oğuzhan sevgisini anlamış değilim. Oğuzhan’ın yetenekli olduğu aşikar ama yeterli değil. Hoca neden bu kadar ısrar ediyor bilinmeyen bir denklem. Kenarda fizik olarak daha hazır bir Tolgay dururken, Ozzie’nin tutulması enterasan. Lens dökülüyor, yakaladığı o inanılmaz pozisyonu gol yapsa, oyun erken 2-2’ye gelecek, belki Beşiktaş maçı koparacaktı. Lens’in daha erken çıkması gerekirdi. Lens’in bölgesinden bir orta daha gelmezken Quaresma için de aynı şeyler geçerliydi. Q7’yi sadece kornerlerde yanına şişeler atılırken gördük.





Bursaspor - Beşiktaş





































































































Bursaspor - Beşiktaş

Talisca da genel olarak yakın markaj altında kalınca Beşiktaş’ın bütün hücum yolları kapandı. Savunma da o şatafatlı günlerinden uzaktı. Pepe ile Vida arasında uyum sorunu dikkat çekiyor. Gökhan Gönül hala eskisi gibi değil. Sürekli adamını kaçırdı. Şimdi herkes takım yenik Şenol hoca neden Gökhan’ı alıp Caner’i soktu diyebilir ama bu hamle son derece yerindeydi. Şimdi bu kadar kötü olan bir Beşiktaş’ı yazdık ama iyiler de vardı. Kimdi bunlar Adriano ile Medel doksan dakika boyunca canını dişine kattılar. Love için de konuşmak gerek. Top aldığında etkili olacak bunu gösterdi pozisyonlara da girdi gol olabilirdi ama o da henüz fizik olarak eksik. Son dakikalarda gelen golle Beşiktaş puanı kaptı, bu 1 puan bu kadar kötü futbol için bulunmaz bir nimet. Ancak bu oyunla Beşiktaş’ın şampiyon olması da çok zor bu da acı gerçek.

NEGREDO

Bursa için maç büyük önem taşıyordu. Kendi kalesine atan Negredo’nun arkadaşlarını yenilgiden kurtarması onun adına artıydı.

KİMYA BOZULMUŞ

Beşiktaş o bilinen futbolununu oynayamıyor. Takımın kimyası bozulmuş sanki. Orta sahanın verimsizliği takımın hızını kesiyor.

NEREYE ŞAMPİYON!

CEVDET ERGUN

Yazık... Sebebi ne olursa olsun bu gerginlik son bulmalı, oyuncular her iki sahada düşman askeri gibi karşılanmamalı. Formadaki ‘Zeytin Dalı’nın hatrına barış sağlanmalı. Q7 ilk yarıda 3 kez taç atışını kullanamadı. İl Emniyet Müdürü’nün olay çıkmasın diye taraftarın arasında izlediği bir maç, ister Bursa’da ister Mardin’de olsun, ne kadar ‘sportif’ olabilir ki?

Beşiktaş, geçen sezon Rize’de sol ayakla benzerini atan Adriano’nun bu kez sağıyla kaleye gönderdiği olağanüstü golle öne geçti. Üst üste iki maça imzasını atan Talisca “Benden bu kadar, biraz da başkası oynasın” dercesine etkisiz, Lens de sanki silah zoruyla oynatıyorlarmış gibi vurdumduymaz ve isteksiz olunca S.O.S erken verildi. Talisca’sızlığın da etkisiyle ortada Medel-Oğuzhan uyumsuzluğu iyice sırıttı. Badu, Shehu ve ayağının tozuyla forma giyen John Bostock’ın mücadele gücü yüksek oyunu, berbat zeminle birleşince Kartal bilinen pas oyununu oynayamadı. Stat yapmak ama çim ekememek ancak bize özgü bir işti!

Negredo birçok maçta karşı kalede yapamadığını, ters vuruşla kendi kalesine yaparken, Fabri’ye zamanlama hatası, Medel’e o ıska hiç yakışmadı.

Hedefleri farklı iki takım için de galibiyete ihtiyaç “Olmazsa olmaz”dı... 5 maçtır kazanmayı unutan Le Guen, parlayan sol beki Aziz Behich ve Yusuf Erdoğan ikilisiyle, Gökhan ve savunmayı beceremeyen Q7’nin kanadından zorladı. Bursa’nın ele avuca sığmayan ismi Yusuf, tek kişilik bir gösteri sunup, Oğuzhan- Q7 arasından hayalet gibi süzülerek golü attırdığında Güneş dudaklarını ısırmaya başladı! O Yusuf ki, sezon başında Kartal’ın kapısından dönmüştü. Taraftar, Burak Yılmaz gibi onu da veto etmişti!

İkinci yarının başında Lens öyle bir gol kaçırdı ki; “O sarıyı görüp cezalı olmayacaktın Babel” diye iç geçiren Güneş, hemen Vagner Love’a sarıldı. Lens, 4 milyon TL’lik aracıyla değil, futboluyla adından söz ettirmeyi öğrenemezse, seneye kiralıklar kervanına katılabilir.

Lens’e “dur” diyen Kaptan Harun, Vagner Love da izin vermeyip, Lucescu’ya “Artık 1 numara için gör beni” mesajı gönderdi.

Cuma’nın gelişi Salı günü kupadaki G.Birliği maçının ikinci yarısından belliydi... Güneş tüm gemileri yakıp Caner ve M.Pektemek’i sahaya sürdü. Alanya deplasmanında forveti çiftleyen Güneş, 3 puanı Negredo’yla kurtarmıştı. 90 dakikalık fatura üzerine yıkılmak üzereyken, uzatmada Negredo 1 puanı getirdi. Bu beraberlik “teselli” verir mi... Hayır... Bu sezon maçı eksik, sadece lige konsantre olan, 5 puan öndeki Başakşehir yarışı domine edecek gibi duruyor. Kartal istemese bile ‘ikinci’lik için yarışacağı bir kulvara girebilir.

BURSASPOR

Eğer rakiple aynı kalibrede değilsen, kaliteyi ancak hırsla yenebilirsin. Bursasporlular yüreklerini koydu, haklı 1 puan aldı.

VAGNER LOVE

Tamam ilk maçıydı ama kaçırdığı gol Kral'a yakışmadı.

CEVDET ERGUN "Lens, 4 milyon TL’lik aracıyla değil, futboluyla adından söz ettirmeyi öğrenemezse, seneye kiralıklar kervanına katılabilir."