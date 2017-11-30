Bursaspor'da Ekong üzüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da, Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost Ekong'un sakatlanması teknik heyeti üzdü.

Adanaspor maçının son dakikalarında sol arka adalesinde ağrı hissettiği için teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyundan alınan Ekong'un durumunun, bugün yapılacak kontrollerinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Bursaspor Kulübü sağlık ekibinin, Ekong'un Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu teknik heyete bildirdiği öğrenildi.