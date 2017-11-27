Bursaspor'da Harun Tekin 2 hafta yok

Bursaspor, Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 5'inci tur ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra geniş alanda kontrol pas çalışması yaptı. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı. Dün oynanan Karabükspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşularla tamamladı.

FENERBAHÇE MAÇINA OYNAMASI ÇOK ZOR

Sağ omuz kasında 2'nci derece yırtık olan Harun Tekin'in tedavisine başlandı. Harun Tekin'in en az 2 hafta takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Buna göre kupada Adanaspor maçının yanı sıra ligde de Atiker Konyaspor maçını kaçıracak olan Harun, ligin 15'inci haftasındaki Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Deniz Yılmaz ve Merter Yüce de antrenmanda yer almadı. Belinde ağrıları olan Bogdan Stancu, boynunda zorlanma olan Emmanuel Badu ve sol arka adalesinde gerilme olan Aziz Behich ise salonda çalıştı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da THY Özel Uçağı ile Adana'ya giderek kamp yapacağı otele yerleşecek.